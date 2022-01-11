2.7 مليار جنيه حصيلة جمارك «السخنة»

اقتصاد مصر

أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، أن الإدارة المركزية لجمارك السخنة ، أفرجت عن مشمول 4 آلاف و855 شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر نوفمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات، خلال شهر نوفمبر الماضي. وأضاف، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 747 مليونا و97 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و975 مليونًا و858 ألف جنيهاً.