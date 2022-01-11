فيصل عبد الكريم ينضم إلى قافلة نجوم «روتانا»

إضاءات

في إطار الاستراتيجية الفنية لشركة روتانا للصوتيات التي تتبعها في إثراء الساحة الغنائية بالأصوات الجديدة واحتضانها وتقديمها للجمهور، تعلن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن انضمام الشاب السعودي الفنان فيصل عبد الكريم لاسرة روتانا، وقد تم توقيع عقد انضمامه أخيراً بمقر شركة روتانا الرئيس في الرياض بحضور الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات فيما تم الاتفاق على بنود عقد الانتاج بشكل مرضٍ بين الطرفين التي تتضمن الإنتاج وإدارة أعمال فن بوكس واليوتيوب.

وبهذه المناسبة صرح الفنان فيصل عبد الكريم بقوله: «يسعدني الانضمام إلى شركة روتانا لاسيما وأنها شركة فنية عملاقة تضم أكبر نجوم الفن في الوطن العربي، وأنني سأجد فيها مطلبي من خلال التقديم السليم للجمهور وفق أسس إدارية منظمة، وأوعد الجمهور الكريم بأني سأكرس جهدي حتى أظهر عليهم بما يتوافق مع الذائقة والحس الفني المنتظر».

