loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فيصل عبد الكريم ينضم إلى قافلة نجوم «روتانا»


في إطار الاستراتيجية الفنية لشركة روتانا للصوتيات التي تتبعها في إثراء الساحة الغنائية بالأصوات الجديدة واحتضانها وتقديمها للجمهور، تعلن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن انضمام الشاب السعودي الفنان فيصل عبد الكريم لاسرة روتانا، وقد تم توقيع عقد انضمامه أخيراً بمقر شركة روتانا الرئيس في الرياض بحضور الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات فيما تم الاتفاق على بنود عقد الانتاج بشكل مرضٍ بين الطرفين التي تتضمن الإنتاج وإدارة أعمال فن بوكس واليوتيوب.
وبهذه المناسبة صرح الفنان فيصل عبد الكريم بقوله: «يسعدني الانضمام إلى شركة روتانا لاسيما وأنها شركة فنية عملاقة تضم أكبر نجوم الفن في الوطن العربي، وأنني سأجد فيها مطلبي من خلال التقديم السليم للجمهور وفق أسس إدارية منظمة، وأوعد الجمهور الكريم بأني سأكرس جهدي حتى أظهر عليهم بما يتوافق مع الذائقة والحس الفني المنتظر».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة