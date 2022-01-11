درة تعتزل مواقع التواصل الاجتماعي

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أثارت الممثلة ?درة? حالة من الصدمة بين متابعيها بعد أن أقدمت على وداعهم وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وأقدمت درة على نشر عدد من الصور، وعلقت قائلة : «سأشتاق لكم جميعاً».

متابعو درة طرحوا الكثير من التعليقات متسائلين عن سبب اتخاذها هذه الخطوة. من ناحية أخرى، أشار عدد من المتابعين إلى أنها تتجه لتصوير مسلسل جديد، وهذا ما سيجعلها تبتعد عن مواقع التواصل إلا أنها لن تعتزل نهائياً. الجدير بالذكر، أن درة كانت قد كشفت مؤخراً أنها تحمست لتصوير «الكاهن»، والذي جعلها تصوره دون وضع أي مستحضرات تجميل، مشددة على أنها لم تعتمد على جمالها ولكن الشخصية تطلبت أن تظهر بمشاهد عدة صعبة لا تستوجب الظهور بأناقتها المعتادة.

