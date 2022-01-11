دراما رمضان 2022.. «أجزاء جديدة لأعمال قديمة»

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«النجاح المضمون».. شعار رفعته غالبية شركات الإنتاج الفنية المصرية، لخوض سباق «دراما 2022»، بعدما قررت الشركات استثمار نجاح بعض الأعمال التي سبق عرضها في «رمضان 2021»، والإعلان عن تقديم أجزاء جديدة منها في الموسم الجديد، وهو ما خلق حالة من الانقسام، ما بين مؤيد لـ«خطوة الشركات»، وآخر يرى أن ما يحدث لا يمكن وصفه سوى بـ«الكسل الفني» وعدم وجود رغبة لدى الشركات في البحث عن أفكار درامية جديدة يقدمونها.

وبحسب المعلومات المتاحة، فمن المتنظر أن يتابع جمهور «الدراما المصرية» 6 أعمال يجري تصويرها حالياً، انتظاراً لعرضها في «رمضان» المقبل، جميعها عبارة عن أجزاء جديدة لأعمال سبق عرضها، ويأتي في مقدمة هذه النوعية من المسلسلات «الاختيار 3»، الذي يسعى صناعه للاستفادة من النجاح الكبير الذي تحقق بعد عرض جزئي العمل خلال العامين الماضيين.

«الاختيار3»

ولجأت الجهة المنتجة إلى حشد عدد كبير من كبار النجوم للمشاركة في بطولة الجزء الثالث من «الاختيار 3» في مقدمتهم كريم عبدالعزيز بطل الجزء الثاني وأحمد عز ضيف شرف الجزء الثاني ومعهم هذا العام احمد السقا وياسر جلال وخالد الصاوي، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، والمسلسل يجري تصويره حاليا وهو من تأليف هاني سرحان ومخرجه الدائم بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول بطولات الشرطة وأجهزة الأمن المصرية في مواجهة الإرهاب، وهو نفس الاتجاه الذي شهدته أحداث الجزء السابق.

«هجمة مرتدة2»

في السياق ذاته، وفي إطار استثمار النجاح الذي حققه مسلسل «هجمة مرتدة» بعد عرضه في رمضان الماضي، قرر صناع العمل تقديم جزء ثان من العمل يجري تصويره حاليا مع تغيير البطل، حيث أسندت البطولة في الجزء الجديد إلى الفنان أمير كرارة، بديلًا عن الفنان أحمد عز الذي شارك التونسية هند صبري، بطولة الجزء الأول.

يشار هنا إلى أن «هجمة مرتدة» مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية ويكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية ونشر المنظمات المتطرفة بها من اجل السيطرة عليها، ومن خلال هذا المسلسل يستكمل «كرارة» مسيرته في تقديم الأعمال الوطنية والتي سبق وقدمها في الجزء الأول من «الاختيار»، كما يسعى «كرارة» لاستعادة نجاحاته الدرامية التي فقد جزء كبيراً منها بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له مسلسله «نسل الأغراب» الذي قدمه العام الماضي مع أحمد السقا.

«الكبير أوي»

ومن جهته قرر الفنان أحمد مكي، العودة إلى «الكبير أوي»، رغم النجاح الذي حققه بعد مشاركته في الجزء الثاني من «الاختيار 2»، وقرر «مكي» تقديم جزء سادس لمسلسله الشهير «الكبير أوي» والذي يجري تصويره حاليا بدون نجمة الأجزاء السابقة الفنانة دنيا سمير غانم، التي اعتذرت عن عدم المشاركة في الجزء الجديد، وتقرر استبداله بالفنانة أسماء أبو اليزيد التي ستجسد دور «هدية» زوجة «الكبير أوي»، ومن المتوقع ظهور عدد كبير من الفنانين في هذا العمل ممن شاركوا في الأجزاء السابقة.

«المداح2»

«المداح».. عنوان المسلسل الذي خاض به المطرب حمادة هلال، سباق «دراما رمضان 2021»، ويبدو أن النجاح الذي حققه المسلسل، دفع حمادة للاكتفاء بتقديم جزء ثاني منه، وتوفير عناء البحث عن سيناريو جديد، وإن كان من المتوقع أن يشهد «المداح 2» تعديل في أسماء أبطال العمل.

«رمضان كريم 2»

«رمضان كريم».. مسلسل درامي عرضت حلقاته منذ 3 أعوام، وحقق العمل نجاحًا لدرجة دفعت قطاع عريض من الجمهور للمطالبة بتقديم جزء ثاني منه، إلا أن صناع العمل وقتها تجاهلوا مطلب «الجزء الثاني»، غير أنه بعد مرور سنوات، وفي ظل النجاحات المتتالية التي يحققها الفنان سيد رجب، بطل الجزء الأول من «رمضان كريم»، دفعت المؤلف أحمد عبد الله، والمخرج سامح عبد العزيز، للتفكير في تقديم «رمضان كريم 2» والذي من المقرر أن الفنان صلاح عبدالله لأسرة المسلسل ليكون بديل للفنان الراحل محمود الجندي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنان سيكونون ضمن فريق عمل الجزء الثاني الذي يجري تصويره الآن وتدور أحداثه في أجواء اجتماعية ويطرح عددا من قضايا المجتمع المصري التي تتعلق بالوقت الراهن.

«أبوالعروسة»

وفي نفس الإطار الاجتماعي تدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» الذي حقق جزأيه السابقين نجاحاً جماهيرياً واضحاً والتف حوله جمهور الأسرة.. المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال الذي حل بديلا للمخرج كمال منصور الذي اخرج الجزأين السابقين الذي كان أول عرض له في عام 2017 ويشارك في بطولة الجزء الجديد من العمل معظم أبطاله الأساسيين، وعلى رأسهم سوسن بدر سيد رجب مدحت صالح نيرمين الفقي ومعهم رانيا فريد شوقي وكارولين خليل وولاء الشريف إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

وإلى جانب «دراما الأجزاء»، فإن موسم «دراما رمضان 2022»، سيكون على موعد مع العودة إلى طرح الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وذلك بعد النجاح الذي حققته هذه النوعية من الأعمال التي طرح في «رمضان 2021»، وذلك بعد سنوات كثيرة اعتاد الجمهور على عرض المسلسلات 30 حلقة طوال شهر رمضان، وكان هناك بعض الأعمال تستمر في عرض حلقاتها لأيام بعد انتهاء الشهر الكريم.

يشار هنا إلى أن موسم «دراما رمضان 2021» شهد بداية العودة لأعمال الـ «15 حلقة»، حيث شهد عرض مسلسلات «بين السماء والأرض» للفنان هاني سلامة، ومسلسل «أحسن أب» و«النهاية» للفنان يوسف الشريف، الذي عرض في النصف الثاني من رمضان الماضي.

