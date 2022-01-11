داود عبد السيد يعتزل بعد رحلة سينمائية في شوارع المحروسة

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صدمة شديدة تلقاها جمهور السينما المصرية والمهتمون بخبر اعتزال المخرج الكبير داود عبد السيد العمل بالإخراج، والذي تصادف مع احتفاله بعيد ميلاده الـ75.

عبد السيد الذي قال في قرار اعتزاله أنه لا يستطيع التعامل مع نوعية الأفلام التي يفضلها الجمهور حاليا، والتي يبحث عنها من أجل التسلية وليس لمناقشة القضايا التي اعتاد أن يطرحها في أعماله.

وأكد أن أفلام التسلية تحتاج إلى تمويل بشكل كبير في حين أنه يفضل أن يكون تمويل الفيلم من تذكرة السينما.

وأشار إلى أن الجمهور سابقا كان لديه هموم واهتمامات، والسينما كانت تخاطب تلك الاهتمامات بخلاف ما يحدث على الساحة في الوقت الحالي.

لكن هذه ليست الأولي التي يقول فيها المخرج الكبير أنه قرر الاعتزال حيث قالها من قبل وبالتحديد قبل أن يقدم فيلم «رسائل البحر» الذي قدمه في 2010 والذي قام ببطولته الفنان اسر يس، انه قرر الاعتزال قبل أن يعود مرة أخرى في قراره ليصور بعدها فيلم «قدرات غير عادية» للفنانة نجلاء بدر والذي كان بمثابة خطوة مهمة لها في مشوارها الفني وشكل تحولا كبيرا لها في اختياراتها الفنية.

بدأ حياته العملية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها «الأرض» ليوسف شاهين، «الرجل الذي فقد ظله» لكمال الشيخ، «أوهام الحب» لممدوح شكري. ثم بعد ذلك توقف عبد السيد عن مزاولة هذا العمل.

ليبدأ في عمل الأفلام التسجيلية حتى يتأكد من قدرته على الاستمرار في هذه المهنة التي شغفه حبها،فقرر عبد السيد أن يحمل الكاميرا وينطلق بها في شوارع القاهرة وأن يصنع أفلاماً تسجيلية اجتماعية؛ أهمها «وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم» والذي صدر في عام 1976، وفيلم «العمل في الحقل» الذي صدر في عام 1979، وفيلم «عن الناس والأنبياء والفنانين» الذي صدر في عام 1980، وحققت هذه الأفلام لعبد السيد فرصة للاحتكاك المباشر مع الناس، ومعرفة أوسع وأعمق بالمجتمع المصري بكافة طبقاته.

مما جعله أكثر التصاقا بهم ودراية ليبدأ بعدها في مرحلة كتابة السيناريو والأعمال السينمائية التي قام بإخراجها أيضا والتي كان أخرها» قدرات غير عادية» قبل أن يعلن الاعتزال،فهل يعود في قراره مرة أخري.

