Spiderman No Way Home

إضاءات

شهد شباك التذاكر منافسة قوية على مدار اسابيع عدة، حيث لا يزال فيلم سبايدر مان

«No Way Home» متربعا في صدارة أعلى الإيرادات، حيث رفع حصيلة إيراداته إلى 1.37 مليار دولار، ليصبح بذلك الفيلم الثاني عشر الأكثر ربحا على الإطلاق في جميع أنحاء العالم.

إيرادات فيلم سبايدر مان «No Way Home»

بعد تجاوز حصيلة إيراداته مليار دولار، أصبح فيلم سبايدر مان «No Way Home» هو أول فيلم يحقق تلك الإيرادات قبل عرضه في الصين، حيث يمثل الآن 12% من إجمالي الإيرادات المحلي البالغ 4.45 مليارات دولار لعام 2021، في حين حقق فيلم «Sing 2» مبلغ 17.2 مليون دولار في نهاية هذا الأسبوع في 48 سوقا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2% عن الإيرادات السابقة، ليبلغ بذلك حجم إيراداته المحلية 54.9 مليون دولار، مقابل 144.6 مليون دولار في الإيرادات العالمية.

منافسة الأفلام في شباك التذاكر

فيلم «The King’s Man» سجل إيرادات بقيمة 14.1 مليون دولار في 22 سوقا، عطلة نهاية الأسبوع، بالتالي وصل حجم إيراداته المحلية 28.3 مليون دولار، والإيرادات العالمية 47.8 مليون دولار، أما فيلم «The Matrix Resurrections»، بطولة كيانو ريفز وكاري آن موس، فقد سجل 13.7 مليون دولار أخرى في 76 سوقا، بانخفاض 52% عن الأسبوع الماضي، ليحقق بذلك إيرادات محلية بقيمة 75.1 مليون دولار، مقابل 106 ملايين دولار في جميع أنحاء العالم.

استمرار مفاجآت إيرادات الأفلام

ومن المتوقع أن تستمر مفاجآت منافسة الأفلام في شباك التذاكر، حيث يبدأ عرض فيلم «The 355» للمخرج سيمون كينبيرج، هذا الأسبوع، ومن المقرر طرح فيلم «Encanto» من ديزني، الذي تجاوزت إيراداته 200 مليون دولار عالميا الأسبوع الماضي، في الصين، وفي الوقت نفسه، بدأ توزيع فيلم «West Side Story» في الإمارات العربية المتحدة.