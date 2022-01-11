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ويل سميث يفوز بجائزة «غولدن غلوب»


حصد الممثل الأميركي والنجم العالمي ?ويل سميث? جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي، وذلك عن الدور الذي قدمه في فيلم السيرة الذاتية «King Richard»، الذي يروي فصولاً مثيرة من قصة صعود الشقيقتين فينوس وسيرينا ويليامز، بطلتي التنس العالميتين، ودور والدهما ريتشارد في حكايتهما مع التنس، للمرة الأولى يحصل ويل على جائزة «?غولدن غلوب» بعد 6 ترشيحات.
أما النجمة ?نيكول كيدمان? فقد فازت بالجائزة عن دورها في «Being the Ricardos».
كما ذهبت جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي لـ ?أندرو غارفيلد? عن فيلم «tick tick BOOM»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز النسخة الـ 79 من «غولدن غلوب»، المقامة في لوس أنجلوس، وهي الجائزة الأولى له بعد 3 ترشيحات سابقة.


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