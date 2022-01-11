طرح أغنية «ice cream» لسيلينا غوميز وفرقة بلاك بينك

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طرحت النجمة العالمية سيلينا غوميز قبل ساعات، فيديو كليب أحدث أغانيها «ice cream» الذي تعاونت خلاله مع فرقة بلاك بينك الكورية BLACK PINK.

ونجحت الأغنية التي ينتظرها المتابعون منذ فترة، أكثر من 43 مليونا و300 ألف مشاهدة على يوتيوب، خلال 10 ساعات فقط من طرحها، ونشرت سيلينا عبر حسابها على انستجرام، صورة لها من الكليب ودعت الجمهور لمشاهدته وإبداء رأيهم فيه. وظهرت سيلينا غوميز في بداية الكليب كبائعة «أيس كريم»، فيما ظهرت عضوات فريق بلاك بينك وهن يلعبن ويمازحن بعضهن البعض في أجواء مبهجة ومرحة، ولاقى الكليب إعجاب قطاع كبير من الجمهور الذين عبروا عن مفاجأتهم بتعاون سيلينا مع الفرقة الشهيرة لأول مرة. وكانت النجمة العالمية سيلينا غوميز، قد أعلنت قبل فترة عن تعاونها مع فرقة «BLACK PINK» الكورية الشهيرة وحماسها الشديد لمشاركتهن في عمل غنائي، فيما أبدت عضوات الفرقة سعادتهن أيضا بهذا التعاون. تعليق عضوات BLACK PINK على مشاركة سيلينا غوميز

وبمجرد طرح الأغنية الجديدة أعلنت فرقة البوب الكورية أنها تنتظر اليوم الذي ستقف فيه على المسرح مع سيلينا غوميز لتقديم أغنية «آيس كريم»، وأضفن: «عندما استمعنا للموسيقى أول مرة شعرنا وكأن أفواهنا تمتلئ بنكهة حلوة وغنية.. كما أن الأغنية قد تقدم فرصة للجمهور للشعور بالهدوء وسط حرارة الصيف الحار». ويأتي نجاح تلك الأغنية بعد أيام قليلة من نجاح أحدث أغاني فرقة BTS الكورية وهي «Dynamite» والتي حققت رقما قياسيا جديدا وحصدت 101 مليون مشاهدة في يومها الأول فقط على يوتيوب، ووصلت المشاهدات حتى الآن إلى أكثر من 230 مليون مشاهدة في أسبوع واحد.

