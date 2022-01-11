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أديل تشوّق متابعيها لكليب أغنيتها الجديدة


شاركت النجمة العالمية اديل لقطة تشويقية مذهلة من الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة Oh My God. بدت اديل فاتنة بالصورة، حيث ارتدت ثوبا أحمر من نوع الـdrapé وزينت اطلالتها بالألماس. شاركت ?أديل? الصورة المذهلة مع 48.1 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة السبت قبل إصدار الفيديو. وشهدت اللقطة مغنية Rolling In The Deep وهي جالسة بفستان أحمر مترامي الأطراف، وهي تضع قلادة من الألماس البراقة وأقراط متطابقة، بالإضافة إلى أظافر حمراء طويلة وأحمر شفاه غامق. أكملت النجمة إطلالتها بمكياج ظاهر، بما في ذلك الرموش الاصطناعية والحواجب المقلمة.


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