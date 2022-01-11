Top Movies

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Spider Man : No Way Home فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج جون واتز، والنجوم مثل: توبي ماغواير وتوم هولاند وزيندايا وبينديكيت كيوكسبر باتش Sing2 فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جاريت جينجس، والنجوم مثل: سكارليت جوهانسون وريز ويزرسبون وماثيو ماكنفوري. The 355 فيلم أكشن وإثارة، للمخرج سيمون كينبرج والنجوم مثل: جسيكيا شاستاين وبينلوبي كروز وديان كروغر. The King's Man فيلم أكشن ومغامرات وكوميدي، للمخرج مايثوفون، والنجوم مثل: جيما آرتيرتون ورالف فاينس وهاريس ديكنسون. Ameri Can Undergo فيلم سيرة ذاتية ودراما ورياضي، للمخرج آندرو أروين، والنجوم مثل: زاشاري ليفي وآناباكوين وهايدنر زالر. The Matrix Resurrechons فيلم أكشن وخيال علمي، للمخرج لانا واتشوسكي، والنجوم مثل: كيانو ريغز ولورنس فيثبورن وجيسيكا هنويك. West Side Story فيلم جريمة ودراما وموسيقى، للمخرج ستيفن سبيلبرغ، والنجوم مثل: انسيل إلغورت وراشيل زيغلر ومادي زيغلز. Ghostbusters: After Life فيلم مغامرات وكوميدي وفانتازيا، للمخرج جيسون رايتمان، والنجوم مثل: ماكينا غريس وبيل موري وكاري كوند. Locorice Pizza فيلم كوميدي ودراما ورومانسي، للمخرج بول توماس آندرسون، والنجوم مثل: آلاناحاييم وكوبر هوفمان وبرادلي كوجر. House of Gucci فيلم جريمة ودراما، للمخرج ريدلي سكوت، والنجوم مثل: لادي جاجا وآدم درايغر وآلباتشينو.


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