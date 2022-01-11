loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

قرقاش: ننظر بثقة إلى المستقبل بعد اتفاق «العُلا»


حملت تغريدة للمستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش رسالة إماراتية حول التعاون الخليجي بعد أكثر من عام بأيام قليلة على توقيع اتفاق العُلا. وكتب قرقاش على صفحته الرسمية في موقع تويتر «مع مرور أكثر من عام على إتفاق العُلا وبجهد سعودي مقدّر ننظر في الإمارات بكل ثقة إلى المستقبل وإلى مزيد من التعاون المفضي إلى تعزيز الازدهار والاستقرار وتوطيد العلاقات الخليجية والعربية».وتابع الدبلوماسي الإماراتي الذي شغل سابقا منصب وزير دولة للشؤون الخارجية، قائلا «فما يشهده العالم من تحديات يحتم علينا المضي قدماً نحو التكاتف لما فيه خير شعوب المنطقة كافة».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة