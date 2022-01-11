قرقاش: ننظر بثقة إلى المستقبل بعد اتفاق «العُلا»

عربيات ودوليات

حملت تغريدة للمستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش رسالة إماراتية حول التعاون الخليجي بعد أكثر من عام بأيام قليلة على توقيع اتفاق العُلا. وكتب قرقاش على صفحته الرسمية في موقع تويتر «مع مرور أكثر من عام على إتفاق العُلا وبجهد سعودي مقدّر ننظر في الإمارات بكل ثقة إلى المستقبل وإلى مزيد من التعاون المفضي إلى تعزيز الازدهار والاستقرار وتوطيد العلاقات الخليجية والعربية».وتابع الدبلوماسي الإماراتي الذي شغل سابقا منصب وزير دولة للشؤون الخارجية، قائلا «فما يشهده العالم من تحديات يحتم علينا المضي قدماً نحو التكاتف لما فيه خير شعوب المنطقة كافة».

