الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق.. وواشنطن ترحب

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بغداد - الوكالات: أعلن رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وقال الحلبوسي خلال جلسة برلمانية بعد انتخابه رئيساً للمجلس إنه يفتح باب الترشيح لهذا المنصب خلال 15 يوماً وفقاً للتوقيتات الدستورية.

وعقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته، الأحد، بعد حوالي ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات. وفاز رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بمنصب الرئيس بـ200 صوت، بينما فاز النائب عن الكتلة الصدرية حاكم الزاملي بمنصب النائب الأول للرئيس. وكان المجلس قد عقد جلسته الأولى من دورته الخامسة برئاسة النائب محمود المشهداني الذي تضاربت الأنباء حول أسباب نقله إلى المستشفى.

ورحبت واشنطن، امس بانعقاد الدورة الخامسة للبرلمان العراقي، مؤكدة أنه «جزء لا يتجزأ من العملية الديموقراطية العراقية والسيادة الوطنية» بحسب بيان للسفارة الأميركية في بغداد، نشرته عبر حسابها في فيسبوك. وأعربت واشنطن عن أملها في أن «يشرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة». وأكد البيان أهمية تشكيل الحكومة ليتسنى لها «الاضطلاع بالعمل المهم والمتمثل في الاستمرار في حماية الديموقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات الملحة التي تواجه العراق والمنطقة حاليا».وأضاف «يحدونا الأمل في أن تعكس الحكومة الجديدة فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق».

وبدأت ملامح مرحلة ما بعد الانتخابات تظهر بالإعلان عن تقديم التيار الصدري لكتلته الأكبر إلى البرلمان وترشيح الأكراد شخصيتين لاختيار رئيس للجمهورية في وقت اعترض الإطار الشيعي على انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان. فقد أعلن التيار الصدري أن رئيس كتلته البرلمانية حسن العذاري قدم قائمة بأسماء وتواقيع الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى رئاسة البرلمان الجديدة ليكون لها الحق في ترشيح رئيس الوزراء الذي سيشكل بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء تقديم التيار الصدري قائمة كتلته التي لم يعرف عدد أعضائها بعد أن كان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية قد قدم قائمته إلى رئيس السن محمود المشهداني وهي تضم 88 نائباً لكن هذا الإجراء اعتبر غير قانوني لأنه كان يجب تقديمها إلى الرئيس المنتخب.

وفور الإعلان عن فوز الحلبوسي زاره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت متأخّر ليل الاحد الاثنين معتبراً انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في دورته الخامسة يوم كبير.

في المقابل أكد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية عدم اعترافه بنتائج جلسة انتخاب رئيس المجلس النواب ونائبيه معتبراً أنها غير قانونية. وقال الإطار في بيان صحافي «نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزماً بتأدية مهامه».

