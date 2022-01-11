«الأوروبي» يرفع العراق من قائمة الدول ذات المخاطر العالية

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلنت وزارة الخارجية العراقية، رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، أمس، إن بعثة المفوضية الأوروبية سلمت رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلنت فيها رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية هنأت العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة؛ لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

وكان الاتحاد الاوروبي حذر العام الماضي من تحول العراق الى دولة فاشلة مؤكدا ان ذلك سيكون كارثة على المنطقة وخارجها واشار الى ان الاتحاد يسعى لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد أن الاستقرار في العراق وازدهاره وسيادته الكاملة شرط أساس للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها مؤكدا أن البعثة تبذل أقصى جهودها من أجل شطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.

وبشأن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الى العراق في المجالات الأمنية والعسكرية اشارت البعثة الى انه منذ العام 2017 يدعم الاتحاد الأوروبي العراق من خلال إرساله لبعثةٍ مدنية تعمل ضمن سياسة الدفاع والأمن المشتركة في بغداد وهي البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي وهي مكلفة بمساعدة السلطات العراقية في تنفيذ الجوانب المدنية من استراتيجية الأمن الوطنية وإصلاح القطاع الأمني.

وأضافت ان خبراء الاتحاد الأوروبي يقدمون الاستشارة والمساعدة في مجالات العمل ذات الأولوية، كدعم الإصلاحات والجهود المؤسساتية للمساعدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كذلك تعمل البعثة الاستشارية على تقديم المشورة في إدارة الحدود ومحاربة الجرائم المالية مثل الفساد وغسيل الأموال وتهريب الإرث الثقافي.

