عبد اللهيان من مسقط: نأمل في تعزيز العلاقات مع دول الخليج

عربيات ودوليات

مسقط - طهران - الوكالات: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، امس أن طهران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتها مع الدول العربية.

ولدى وصوله العاصمة العمانية مسقط، قال عبد اللهيان «نأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتنا معها، كما حصل مع جيراننا في الشمال».

وأضاف «نعمل على تفعيل الطريق التجاري بين تركمنستان وأوزبكستان وإيران وسلطنة عمان، ونركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار».

الى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن جولة جديدة من المفاوضات بين بلاده والسعودية في العراق مدرجة على جدول الأعمال. وقال زادة في المؤتمر الصحافي الأسبوعي الخاص به، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» امس «عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال وحاولنا أن نواصل المحادثات وعلاقاتنا المستقرة رغم الملفات الخلافية بين البلدين».

وأشار زادة إلى أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد يزور دولة خليجية أخرى بعد زيارته إلى عُمان.

