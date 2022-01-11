كازاخستان تستعيد الهدوء.. وبوتين «لن يسمح» بثورات ملونة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، امس ان «الإرهاب العالمي» استهدف كازاخستان، في وقت ندد فيه الرئيس الكازاخستاني بمحاولة انقلاب شهدتها بلاده.

وحذّر بوتين خلال اجتماع افتراضي جمعه مع الرئيس الكازاخستاني ومسؤولين آخرين من أن روسيا لن تسمح «بثورات ملونة» في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة وهي عبارة تتكرر لوصف الثورات التي يعتبر الكرملين أن الغرب خطط لها في جمهوريات سوفييتية سابقة.

كما أكد بوتين أن القوات الروسية ستنسحب بعد انتهاء مهمتها في كازاخستان.

من جهته، أكد رئيس كازاخستان أن أعمال الشغب التي هزت بلاده كانت «محاولة انقلاب» نفذها «مقاتلون مسلحون»، مشدداً على أن قواته لن تطلق النار «أبداً» على متظاهرين سلميين.

وأوضح قاسم جومارت توكاييف خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقادة دول حليفة أخرى أن ما حصل هو «تحرك لمجموعات مقاتلين كانت تنتظر اللحظة المناسبة لها»، مضيفاً: «ظهر هدفها الرئيسي بوضوح.. كانت محاولة انقلاب».

وأكد توكاييف أنه تم استعادة النظام في كازاخستان لكن ملاحقة «الإرهابيين» مستمرة. وأضاف أن عملية «مكافحة الإرهاب» على نطاق واسع ستنتهي قريباً.

في سياق آخر، قال توكاييف إن مهمة القوة العسكرية التي تقودها روسيا والتي انتشرت في كازاخستان في أعقاب الاضطرابات القاتلة، ستنتهي «قريباً».

وتوافرت خدمة الانترنت مجددا امس في الماتي فيما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجا في أكبر مدينة في كازاخستان.

