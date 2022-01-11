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عربيات ودوليات

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السيسي يؤكد دعمه الكامل للإصلاحات في لبنان


أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن كامل الدعم لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من أجل النجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويساعد على إجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الحساسة والدقيقة الراهنة بلبنان. جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب برئيس الوزراء اللبناني ضيفاً عزيزاً على مصر، مؤكداً الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان.


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