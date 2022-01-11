السيسي يطالب بـ«عمل عالمي» لتجاوز تحديات البقاء

عربيات ودوليات

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دول العالم إلى العمل معا على تجاوز تحديات البقاء، وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل الإنسانية وإحلال السلام، معتبرا أن إخلاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم.

وقال الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية أمام منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة التي تعقد تحت شعار «العودة معا» بمدينة شرم الشيخ امس إن المنتدى بات منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم.

وأكد الرئيس السيسي حتمية الحوار وأهمية إدارة الاختلاف، وتشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون هي الاختلاف، دون تمييز. واختتم الرئيس كلمته معلنا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى قائلا «يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتماعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل».

وشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ويستضيف المنتدى عددا كبيرا من الشباب من مختلف أنحاء العالم وتستمر فعالياته حتى 13 يناير الحالي وسط اهتمام إعلامي عالمي وحضور دولي كبير.? وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح في أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة، حيث أنهت إدارة المنتدى جميع الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وزين شعار «لوغو» المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم. واتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا، وتضم روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور.

