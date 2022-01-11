عرض الافتتاح.. قراراتنا تصنع التاريخ

عربيات ودوليات

شهد حفل افتتاح منتدى الشباب العالمي عرضا فنيا بمشاركة مجموعة من الفنانين أكد ضرورة تغيير طريقة تفكيرنا حتى نصل إلى نتائج مختلفة، فضلا عن أهمية التكاتف مع بعضنا البعض.

وأشار الفيلم إلى أن الإنسان هو الذي يكرر أخطاءه لأن قراراته هي التي تصنع التاريخ وهذا يعني أن قراراتنا حاليا ستكون تاريخا للقادمين، وحاضرنا هو تاريخهم.. ومستقبلنا هو حاضرهم

وأوضح أن التاريخ يؤكد أننا لم نتعلم من أخطائنا.. في المحنة نتكاتف وكل ما تعدي المحن نرجع لعادتنا وحياتنا اليومية، نرجع ننشغل ونتوتر على أبسط الأسباب وترجع الصراعات العرقية والخلافات الأيدلوجية ونرجع للهيمنة الاقتصادية والسياسية والفكرية في كل شيء حتى في العلاقات الإنسانية وترجع مصالح الكيانات الكبرى التي تتحكم في أدق تفاصيل حياتنا.. مؤكدا أن اليوم نستطيع رسم مستقبل جديد مليء بالخير للإنسانية.

وعقب ذلك، أعربت الفنانة الأسبانية إيتزيار إيتونو، التي شاركت في مسلسل (بيت من ورق)، عن سعادتها بحضور منتدى شباب العالم، مؤكدة أهمية الثقافة ودورها في ظل جائحة كورونا وضرورة العمل لبناء مستقبل أفضل.

ثم تم عرض الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم «بحلم بمكان» وهو أول أوبريت غنائي من مجموعة من شباب العالم بلغات مختلفة (العربية- الإيطالية- اليونانية- الجزائرية- البرازيلية- الروسية- الهندية- الكورية- الكينية)، ويبعث برسالة أساسية وهي نشر السلام في كل بقاع العالم.

