روبوت يقدم التحية للرئيس: تحيا مصر

عربيات ودوليات

فى سابقة هي الأولى من نوعها، قدم روبوت، التحية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقرينته وللضيوف المشاركين باالجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة برعاية وحضور الرئيس المصري.

وقال الروبوت موجهاً حديثه للرئيس السيسي، أتمنى لسيادتكم وضيوف مصر الكرام جلسة آمنة.. وتحيا مصر.

جاء ذلك في إطار الحرص الشديد من إدارة منتدى شباب العالم على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة المنتدى عن تقسيم حضور المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسة الخاصة بالافتتاح الرئيسي للمنتدى، والافتتاح الخاص بمسرح شباب العالم، والحفل الختامي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوقائية الخاصة بالمنتدى لتقليل كثافة أعداد الحضور وتحقيقاً للتباعد الاجتماعي والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في تلك الفعاليات الرئيسة التي تشهد عادةً إقبالاً كثيفاً من المشاركين في المنتدى.

