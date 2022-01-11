غوتيريش لقادة العالم: استمعوا إلى عقول الشباب

عربيات ودوليات

اكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش فى رسالة مسجلة تم إذاعتها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة أن جائحة «كورونا» أثرت على الصحة النفسية. وتابع أن الشباب سيخرجون من تلك التجربة بنجاح. وأكد، أن عقول الشباب لا تنضب من الأفكار المبتكرة.

جاء ذلك خلال منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأضاف الامين العام للامم المتحدة أنّ الشباب يطروح أفكاراً وحلولاً تساعد الدول للخروج من جائحة «كورونا» أقوياء. وأكد أنه لا يوجد وقت مزيد لإضاعته، وأنه يجب البناء بدءاً من اليوم، داعياً الشباب لمواصلة الحديث والحوار. وحثّ قادة الدول، بالتوجه للشباب لما يملكونه من حلول مبتكرة.

من جهتها أعربت جاياثما ويكراماناياكي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب عن سعادتها الغامرة بانضمامها لمنتدى شباب العالم، قائلا» إنه من دواعي سرورى أن انضم إليكم في هذا المنتدى، وهذه الفعاليات التي تعمل على نشر السلام والتناغم».

وأضافت في رسالة مسجلة إلى منتدى شباب العالم، أن الأمم المتحدة وضعت أول منظومة استراتيجية للمنظمة تعني بحقوق الشباب في كل أنحاء العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار «العودة معا»، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب. وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

