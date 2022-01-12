دوليه

تنطلق بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، اليوم بالكلاسيكو المرتقب بين برشلونة وريال مدريد، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وسط ترقب كبير من عشاق كرة القدم. وتأتي استضافة السعودية للسوبر الإسباني، ضمن سلسلة بطولات أوروبية أقيمت بالبلدان العربية، خلال السنوات الأخيرة، وخرجت بنجاح كبير.

وفيما يخص السوبر الإسباني، أُقيمت النسخة الأولى التي تُلعب خارج إسبانيا، على الأراضي المغربية وتحديدا في ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، عام 2018.

ولُعبت البطولة حينها من مباراة واحدة، بين برشلونة وإشبيلية، وفاز الأول (2-1).

وفي نوفمبر تشرين ثان 2019، تم الاتفاق على إقامة السوبر الإسباني في السعودية حتى عام 2029، مقابل 30 مليون يورو للنسخة الواحدة. ولُعبت النسخة الأولى للسوبر بالسعودية، عام 2020، بمشاركة برشلونة بطل الدوري، وأتلتيكو مدريد وصيف الليغا، وفالنسيا بطل الكأس، وريال مدريد «ثالث الليغا».

وتوج باللقب ريال مدريد، بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4-1)، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وأُقيمت النسخة الماضية للسوبر في 2021 على الأراضي الإسبانية، بسبب تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تعود للسعودية هذا العام، بمشاركة 4 فرق أيضا.

وكان من المقرر إقامة النسخة المقبلة من كأس السوبر الإيطالي، التي ستجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس، في السعودية أيضا بحضور جماهيري، يوم 22 ديسمبر الماضي، بعد غيابها عن السعودية في النسخة السابقة بسبب جائحة كورونا.

لكن الاتحاد الإيطالى قرر عدم لعب المباراة بالسعودية، حيث ستقام على ملعب «سان سيرو» بميلانو، اليوم بين إنتر ويوفنتوس. ويعود اختيار هذا الملعب، لارتباطه بأعلى دخل يمكن الحصول عليه، نظرا لسعته الكبيرة. وتوج يوفنتوس بلقب أول نسخة تقام في السعودية من كأس السوبر الإيطالي، عام 2018، على حساب ميلان (1-0)، بملعب الجوهرة المشعة. وفي النسخة الثانية بالسعودية، عام 2019، كان اللقب من نصيب لاتسيو، بعد تجاوزه يوفنتوس 3-1 بالرياض.

ويلعب في السوبر الإسباني أيضا غدا اتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية السبت. وكانت بعثة ريال مدريد وصلت العاصمة السعودية، صباح اليوم أمس، استعدادا لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة. ويعد الفريق الملكي ثاني الواصلين من رباعي السوبر إلى السعودية، حيث سبقته بعثة برشلونة، الأثنين. وضمت قائمة ريال مدريد، التي أعلنها المدير الفني كارلو أنشيلوتي، 24 لاعبا، هم: تيبو كورتوا، أندري لونين، فويدياس، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو، فيرنانديز، داسيلفا مارسيلو، فيرلاند ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس، إيسكو، إدواردو كامافينغا، إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ورودريغو».

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم الاثارة المعهودة في لقاءات الفريقين الغريمين خصوصا في ظل الوخم الجماهيري الكبير الذي تحظى به مواجهات الكلاسيكو. ويبدو ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني يمر بحالة أفضل من غريمه المتعثر في الدوري في المركز السادس. ويسعى ريال إلى تأكيد تفوقه وتحقيق انتصار جديد على حساب برشلونة لتأكيد هيمنته على الكرة الإسبانية.

