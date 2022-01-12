دوليه

أجرى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تمارينه الأولى على الملعب الرئيس لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمس حيث يطمح الى تحقيق رقم قياسي في البطولات الأربع الكبرى بالفوز للمرة الـ 21 في تاريخه، لكن حلمه لا يزال معلقا بانتظار القرار النهائي للسلطات الاسترالية.

وحقق ديوكوفيتش الإثنين انتصارا مفاجئا في مسعاه للبقاء في أستراليا حيث يرغب بالمشاركة في أولى البطولات الاربع الكبرى، بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن في خضم أزمة حول التلقيح المضاد لفيروس كورونا. وأنهى القاضي أنتوني كيلي فجأة أياما من الجدل القانوني، بعد قرار الدولة العودة عن قرار إلغاء تأشيرة الصربي.

ويعتبر هذا القرار انتكاسة كبيرة للحكومة التي فرضت قيودا صارمة على حدودها خلال العامين الماضيين لوقف انتشار فيروس كورونا. ولكن حتى بعدما تذوق انتصارا رائعا في المحكمة الفدرالية، تبقى مشاركته في البطولة غير مضمونة بعد.

ويقول ابن الـ 34 عاما إنه مصمم على البقاء في ملبورن والمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة، التي تبدأ في غضون ستة أيام. وقال ديوكوفيتش على إنستغرام أول من امس «جئت إلى هنا للعب في أحد أهم الأحداث التي نخوضها أمام الجماهير الرائعة».

وشوهد ديوكوفيتش من قبل صحافيي فرانس برس مرتديا زيه الرياضي، حيث توجه الى صالة النادي الرياضي قبل ان يذهب برفقة مدربه الكرواتي غوران إيفانيشيفيتش الى الملعب الرئيس لإجراء التمارين. والتقطت له كاميرات التلفزيون من طائرات الهليكوبتر صورا أثناء إجرائه التدريبات.

وفي سياق متصل، قالت رابطة محترفي التنس للعبة إن الصراع حول تأشيرة دخول ديوكوفيتش كان «مدمرا على جميع الجبهات».

وقال الاتحاد إنه تعاطف مع كل من ديوكوفيتش والجمهور الأسترالي مشيرا الى أنه فعل كل ما في وسعه لدرء المشاكل المحتملة للاعبين الذين يدخلون الى البلاد لخوض بطولة أستراليا المفتوحة.

وعقدت عائلة ديوكوفيتش مؤتمرا صحافيا في بلغراد حيث كشف شقيقه دجوردجي بأن «نوفاك حر. قبل قليل كان يتدرب على أرضية الملعب. توجه إلى أستراليا من أجل ممارسة كرة المضرب، للمشاركة مرة جديدة في بطولة أستراليا المفتوحة وتحقيق رقم قياسي جديد».في المقابل وصفت والدة نوفاك خلال المؤتمر ذاته، قرار القاضي الاسترالي بأنه «بالنسبة الي، فهو اكبر انتصار في مسيرته» واضافت ديانا ديوكوفيتش «أكبر من جميع القابه في الغراند سلام».

