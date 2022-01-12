دوليه

قاد مهاجم أنجيه الفرنسي سفيان بوفال منتخب بلاده المغرب إلى فوز غالٍ وقاتل على غانا 1-0 أول من أمس على ملعب «أحمدو أهيدجو» في ياوندي في قمة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للنسخة 33 لكأس أمم إفريقيا. وسجل بوفال الهدف الوحيد في الدقيقة 83. وفي المجموعة ذاتها فازت الغابون على جزر القمر 1-0، فيما تغلبت السنغال على زيمبابوي 1-0، وغينيا على ملاوي بالنتيجة ذاتها ضمن المجموعة الثانية.

وحقق المنتخب المغربي الساعي إلى لقبه الثاني في تاريخه والأول منذ عام 1976، الأهم بكسب النقاط الثلاث في ظل الظروف الصعبة التي خاض بها المباراة خصوصا غياب ترسانته الهجومية أبرزها هداف اشبيلية الإسباني يوسف النصيري المصاب وزميله في النادي الأندلسي منير الحدادي المصاب بفيروس «كوفيد-19» مع أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي) وريان مايي (فيرنفاروش المجري).

وهو الهدف الدولي الثاني لبوفال مع منتخب بلاده، كما هو الهدف الأول للمغرب في مرمى غانا في النهائيات القارية منذ خالد الابيض في 16 مارس 1980 في دور المجموعات.

وثأر المغرب لخسارته امام غانا 0-2 في دور المجموعات أيضا للنسخة التي استضافها منتخب «النجوم السوداء» عام 2008، محققا فوزه الثاني على الأخير في أربع مواجهات بينهما حيث تعادلا سلبا عام 2002 في مالي.

وأبقى مدرب المنتخب المغربي البوسني - الفرنسي وحيد خليلودجيتش على لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط على مقاعد البدلاء مفضلا عليه مدافع فرنفاروش سامي مايي. كما دفع بلاعب وسط أنجيه عز الدين أوناهي للمرة الأولى في خط الوسط على حساب لاعب أينتراخت فرانكفورت أيمن برقوق المصاب بوباء كورونا، ومهاجم الكمار الهولندي زكرياء ابو خلال على حساب صانع العاب كوينز بارك رينجرز الانكليزي إلياس شاعر.

وضغط المنتخب الغاني، حامل اللقب أربع مرات آخرها عام 1982، في بداية المباراة مستغلا تراجع لاعبي المنتخب المغربي الى الدفاع فحصلوا على ثلاث ركلات ركنية دون خطورة، قبل أن يفرض «أسود الأطلس» سيطرتهم واستحواذهم على الكرة وشن الهجمات عبر الظهيرين مدافع باريس سان جرمان الفرنسي اشرف حكيمي ومدافع واتفورد الإنكليزي آدم ماسينا. وأنقذ حارس مرمى اشبيلية ياسين بونو مرماه من هدف محقق بابعاده ببراعة تسديدة جناح غنك البلجيكي جوزيف باينتسيل من خارج المنطقة الى ركنية (72). ودفع خليلودجيتش بلاعب وسط لاغانتواز البلجيكي طارق تيسودالي مكان لاعب وسط واتفورد عمران لوزا (78). ونجح بوفال في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة انتزعها بارتي من ابو خلال داخل المنطقة فسددها قوية بيمناه من مسافة قريبة في الزاوية اليمنى (83). وتقام اليوم 3 مباريات، ففي المجموعة السادسة يتواجه المنتخب التونسي مع نظيره المالي، ويلعب المنتخب الموريتاني مع منافسه الغامبي، ولحساب المجموعة الخامسة تتواجه ساحل العاج مع غينيا الإستوائية.

