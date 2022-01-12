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أنهى القادسية القسم الأول من الدوري الممتاز بالفوز على النصر 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما أول من أمس على ستاد محمد الحمد ضمن منافسات الجولة التاسعة، ليرفع الأصفر رصيده الى 19 نقطة مواصلا منافسته على الصدارة في حين ظل الخاسر عند رصيده السابق 9 نقاط بالمركز السادس. وهي الهزيمة الثالثة على التوالي للعنابي. وكان الاصفر بدأ الشوط الاول ضاغطا وفرض حضوره على خصمه من خلال التحركات السليمة التي قادها النجم بدر المطوع مع تحرك فعال من قبل عيد الرشيدي في الجهة اليمني.

وهدد الأصفر مرمى الخصم في أكثر من مرة وفي الدقيقة 21 استطاع بدر المطوع ان يسجل هدف المباراة الوحيد للاصفر عندما تلقى تمريرة جانبية رائعة من عيد الرشيدي ليودعها بدر في شباك محمد الحسينان. وحاول بعدها الأصفر ان يضاعف النتيجة لكن لم يتم استغلال الفرص التي تهيأت امام المهاجم الجامايكي روماريو ويليامز والمطوع والبوسني بنيامين تاتار.

وفي الشوط الثاني تراجع اداء القادسية نسبيا مما اتاح الفرصة امام لاعبي النصر بأن يخرجوا من تقوقعهم ليبدأوا السيطرة على الوسط عبر تحركات محترفه الغامبي سانج بيير وخالد شامان اللذين ركزا على التمرير الامامي لعدي الصيفي ومحمد دحام لكن عاب لاعبي النصر البعد عن مناطق الخطورة،ولم تسنح اي فرص فعلية للعنابي في حين اعتمد الاصفر على اللعب الدفاعي في كثير من الاحيان مع تراجع اداء اكثر من لاعب.

