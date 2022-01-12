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يلتقي الفحيحيل مع اليرموك على ستاد نادي الشباب في الساعة 05:40 مساء اليوم في ختام مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الممتازة. ويدخل الفحيحيل المباراة برصيد 6 نقاط في المركز الثامن، وهو يسعي لتحقيق الفوز ونيل النقاط الثلاث للتقدم أكثر نحو منطقة الامان. ومباراة اليوم هي الأولى لمدرب الفحيحيل الجديد الكرواتي داليبور ستاركيفيتش الذي تعاقدت معه الادارة بعد استقالة الوطني ظاهر العدواني. في المقابل يتطلع اليرموك إلى تحسين صورته في البطولة والخروج من المركز الاخير، إذ يمتلك الفريق 3 نقاط والفوز اليوم كفيل بأن يجعله يتحرك خطوة نحو الأعلى وستكون مناسبة جيدة له في ختام مرحلة الذهاب لكي يعالج اخطاءه في فترة التوقف.

