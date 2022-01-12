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أكد نجم القادسية والمنتخب الوطني بدر المطوع مجددا علو كعبه عندما حقق انجازا يحسب له بتصدره قائمة هدافي الكرة الكويتية برصيد 211 هدفا في جميع البطولات ليفض الشراكة التي كانت تجمعه مع النجم السوري فراس الخطيب برصيد 210 أهداف لكل منهما ليكون الهدف الوحيد الذي سجله المطوع في شباك النصر خلال المباراة التي جمعت بينهما اول من امس هو هدف التفوق له ولفريقه.

وجاء هذا الهدف والانجاز متزامنا مع ميلاد بدر (10 يناير) ولذلك ان هذه المصادفة قد تحدث لاي لاعب اخر ان يحرز هدفا في يوم ميلاده لكن مع بدر الامر غير بكونه نجما فوق العادة. فدائما مايكون في المقدمة بكل شيء ومن ثم ان هدف يوم الميلاد مجرد تزيين لمسيرته الابداعية التي بدأت منذ انطلاقته مع الاصفر وعمره لم يتجاوز 17 عاما وفي اول مشاركة له مع الفريق امام السالمية في نهائي كأس الأمير موسم 2002-2003 عندما ارتقى لكرة رأسية ليسجل هدف التعادل للاصفر ومن تلك اللحظة اخذ بدر يظهر مدى نجوميته من مباراة لاخرى.

وفي ظل التراجع الذي تشهده الكرة الكويتية على صعيد المنتخب وغياب الانجازات له انعكاس سلبي سواء على بدر او اللاعبين الاخرين لكن مع ذلك كان ومازال بدر العلامة الفارقة في الكرة الكويتية عطفا على العطاءات التي يقدمها والابداعات التي يسطرها على المستطيل الاخضر مع الاصفر واصبح رقما صعبا في تشكيلة الاصفر بالرغم من تقدم العمر به الا ان ذلك يظل مجرد رقم فالعطاء عند بدر غير.

وما يعيشه بدر من تألق وتسجيل للانجازات والارقام القياسية وكأنه احد ابطال الالعاب الفردية التي تحقق انجازاتها وفقا لعطاء اللاعب بمفرده ومن ثم بدر يعدو ويجري ويصنع ويسجل الاهداف ويقدم دروساً للاعبين وتحديدا من العناصر الشابة في الوقت الراهن حيث يعتبر بدر نموذجا مثاليا للاعب المخلص الذي يعطي كل ما لديه من اجل الفانيلة التي يرتديها، وبدر سيبقى دائما في القمة طالما انه ينظر للامام ومازال لديه الكثير .

