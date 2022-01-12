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تعد تبريرات الجزائري خيرالدين مضوي مدرب القادسية عقب مباراة الاصفر ضد النصر اول من امس في بعضها منطقية وأخرى لم تكن مقنعة، وتبقى هذه نظرة فنية لأي مدرب يحاول ان يقدم الاعذار ليظهر عمله الفني بانه هو الامثل، حيث نتفق معه بان الاصفر من ناحية المستوى مقارب مع ماتقدمه الفرق حاليا ولكن ذلك لايعني ان المدرب يأتي ليقنع نفسه ويريد ان يوافقه الجمهور القدساوي على ما يطرحه، طالما ان الفرق الاخرى مستوياتها متذبذبة وان يكون القادسية نفسها.

فهذا تبرير يمكن الاخذ به عندما تتعرقل في مباراة او مباراتين لكن على المدرب ان يعمل على الارتقاء بالفريق. ففي اثناء تولي مضوي تدريب الفريق الكل لمس مدى تدني اداء الفريق فلا ملامح وافتقد ميزته التي كان ينفرد بها عن الاخرين التي تتمثل في كثرة الاستحواذ والتحضير وتهيئة الفرص ليحل بدلا منها اسلوب يميل للدفاع. واذا كان تبرير مضوي ان القادسية منذ 5 سنوات لم يحقق بطولات وانه من العهد السابق هذا امر مردود عليه فالمدرب عندما يشرف على تدريب فريق اعتاد على البطولات يضع في اولوياته حصد البطولات ومن ثم العمل على منح العناصر الشابة فرصة المشاركة بالتدريج. لكن القادسية ما يشاهده الكل العناصر الجديدة مثل التي يتكلم عنها فهي نفس الوجوه مثل راشد الدوسري وعيد الرشيدي وعبدالعزيز وادي «بالقطارة» فهو يشرك الوجوه القديمة ذاتها ولدرجة ان تبديلات مضوي حفظها المتابع خروج بدر المطوع وعيد الرشيدي بما انه الاكثر عطاء دائما وفهد الانصاري واحمد الظفيري مع غياب اسلوب التنويع في اللعب فكثيرا ما يتراجع اداء الفريق. وندرك ان مضوي كمدرب يطمح لصناعة مجد له مع القادسية لكن من يتطلع لذلك عليه ان تكون لديه قراءة واقعية لقدرات لاعبيه وفي نفس الوقت يعرف كيفية التعامل مع الخصوم ليس فقط اختيار تشكيلة دون ان يكون هناك توظيف فعلي للامكانيات وتفعيل ادوار اللاعبين.

كما ان مضوي عليه ان يستفيد من ورقة المحترفين اذا ما اراد صنع الفارق بدلا من موافقته على ما تقدمه له الادارة من محترفين بالاصل جاؤوا عبر الوسطاء دون اي تقييم حقيقي لمستوياتهم او مدى الفائدة التي يقدمونها للفريق. عموما تصريح مضوي جاء في توقيت مناسب منه خصوصا ان الجماهير القادسية اطلعت على طموحاته وما يسعى له وفي نفس الوقت على الادارة ان توضح مدى قناعتها بما قاله وفي كل الاحوال القادسية لايستحق كل ما يحدث له لا من ادارة ولا من مدرب ولا من بعض اللاعبين.

