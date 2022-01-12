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خرج الجزائري خير الدين مضوي مدرب القادسية عن صمته، وقال في تصريح تلفزيوني عقب فوز فريقه على النصر 1 – 0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز أول من أمس، إن الحديث عن «عهد كان القادسية» قد انتهى، لأن الأصفر يمر حالياً بمرحلة انتقالية يعلمها الجميع ولكن لا أحد يتحدث عنها، معتبراً أن الكلام والنقد الصادر من الجمهور والمتابعين سهل، «ولكن لا أحد يتكلم عن الحلول».

وتابع مضوي: «القادسية في السنوات الخمس الماضية لم يحقق شيئاً.. فكيف نتكلم عن عهد كان القادسية.. هذا العهد انتهى.. فاليوم نتحدث عن عهد جديد يتضمن ضم لاعبين شباب يمثلون المنتخب وهذا هو المكتسب الحقيقي لنادي القادسية».

وذكر أن «الأمور الفنية تحتاج إلى وقت طويل، ولا يجوز وضع نظام تكتيكي في سنة أو سنتين ويعيش عليه النادي طيلة 3 أو 4 سنوات قادمة مثلما كان عليه الفريق في التسعينيات أو في بداية الألفية»، واعتبر أن عطاء القادسية مقبول جداً بالمقارنة مع الفرق الأخرى، وقال: «وش تسوي كل الفرق الكويتية مع احترامي لها».

وأفاد أن القادسية فاز في لقاء الأول من أمس بذكائه، إذ عرف كيف يسير اللقاء بحنكة، مهنئا القدساوية جمهوراً وإدارة ولاعبين وطواقم فنية وإدارية وطبية بالانتصار.

من جانب آخر، كال مضوي المديح لنجم الفريق بدر المطوع الذي يؤدي أدواراً حاسمة مع الأصفر، وقال مضوي: «بدر هو الحلقة القوية في الفريق ومهما تكلمنا عنه لن نفيه حقه»، مضيفا أن المطوع اكتسب خبرة كبيرة خلال مسيرته الطويلة ولم يبخل بعطائه عن الأصفر والأزرق، بل هو يقدم كل مالديه والقادسية يستفيد كل يوم من خبراته.

وتابع: «المطوع لاعب محترم جداً ويحظى بتقدير الجميع.. فقد أعطى الكثير للنادي وللمنتخب.. واليوم حالفه التوفيق (أمام النصر).. وفي كل مباراة يجتهد ويحظى بالنجاح»، مضيفا أن «بدر يعطي مردوداً أفضل من بعض اللاعبين».

