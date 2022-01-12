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توج فريق التربية بلقب دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للبلياردو لفئة السيدات للموسم الرياضي 2021-2022 بينما حل في المركز الثاني والثالث وزارة الكهرباء والماء. وتم تتويج الفائزات بالمسابقة من قبل اللجنة العليا المنظمة للدوري وقطاع الرياضة للجميع ممثلة بإدارة الفعاليات الرياضية والشراكات. من جانبها، اكدت هند الهزاع مراقب ادارة الفعاليات الرياضية والشراكات بالهيئة العامة للرياضة، دور الشباب المهم وضرورة توفير كل السبل والإمكانيات التي تسهم في تطوير مثل هذه البطولات لما لها من دور إيجابي على المجتمع.