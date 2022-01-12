دوليه

توصل الزمالك المصري لاتفاق مع لاعبيه طارق حامد وحازم إمام على تجديد عقديهما ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الساعات المقبلة. وتم الاتفاق على تجديد عقد طارق حامد لمدة 3 مواسم وحازم إمام لموسمين حيث ينتهي تعاقدهما مع النادي عقب الموسم الحالي.وكان الزمالك أعلن عن التجديد لمحمد عبد الشافي مساء الأحد بعقد يمتد لموسمين. يذكر أن الزمالك يسعى لتجديد عقود عدد من لاعبيه الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي وأبرزهم محمد أبو جبل، محمود عبد العزيز، محمد أشرف (روقا)، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، أشرف بن شرقي، مصطفى فتحي.