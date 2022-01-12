الاخيرة

تفخر دول العالم بمنتجاتها المحلية سواء أكانت زراعية أم صناعية أم أثرية رغم أن مداخيلها لا تسد بالضرورة حاجيات شعوبها، في دولنا الخليجية استطاعت بعض الثوريات العربية أن تقنعنا بأن نفطنا الذي أحال دولنا من الفقر الشديد والعازة إلى الثراء والرفاه هو شر مطلق لذا ابتعدنا عن الفخر به وجعله أيقونة تستقبل الزائرين والسائحين..

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أصبح لدينا الآن في الكويت منتج نتميز به عن كل دول العالم هو «الفساد للفساد» أي ممارسة الفساد كهواية دون حاجة، فلسنا دولة فقيرة كي يسرق المسؤول خوفاً من الفاقة ولسنا دولة غنية بها ضرائب عالية ليسرق المسؤول الأموال كي لا تصل لها مصلحة الضرائب وتبقى للحاجة والعوز آخر العمر، لذا فإما أن نحارب الفساد بجدية بالغة ونخطط للقضاء عليه قبل أن يقضي علينا وإمّا..

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نرجو وقد بلغنا مرحلة الكمال في عمليات الفساد والإفساد ووصلنا لحد الحرفنة الشديدة والتميز في الحرمنة حتى أن بعض مَنْ يدعي محاربة الفساد لدينا فاسد، وأصبحت بعض مؤسسات محاربة الفساد ينخر بها الفسادان الإداري والمالي، علينا أن نفخر هذه المرة بفسادنا المحليّ الذي بلغ العالمية وجعلنا نتصدر المؤشرات الدولية وننشئ له «أكاديمية للفساد» تمنح شهادات جامعية ودراسات عليا في الفساد ويمكن بالتوازي خلق مدارس للفساد من مراحل مبكرة كالحضانة والروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي لمن يريد ضمان مستقبل مشرق لأبنائه... وعقبه!

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آخر محطة:

لنثبت أننا جادون بدعم الفساد وتحويله من ممارسة خطأ إلى ثقافة عامة علينا أن نبدأ بالمطار عند الوصول ليكون هناك حجر صحي للبعض وعدم حجر صحي للبعض الآخر، والحال كذلك عند المغادرة مع قضايا منع السفر فصاحب سرقة مئة الدينار يُمنع وصاحب سرقة مئة المليون دينار يُفرش له السجاد الأحمر... قبل سفره!

