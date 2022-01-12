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تعد القلعة الدوسرية في المملكة العربية السعودية من المعالم التاريخية المهمة في منطقة جازان، وتستعرض التاريخ العتيد الذي استخدمت خلاله كحصن عسكري في حقب زمنية ماضية، وبناءها المربع من دورين وأربعة أبراج أسطوانية الشكل بمساحة 900 متر مربع، وصولاً إلى أعمال التطوير الحديثة التي نفذتها الجهات المعنية، لتقديم القلعة كوجهة سياحية في فعاليات شتاء جازان. وأعيد ترميم القلعة لاستقبال الزائرين شتاء. وتقع القلعة في أعلى قمة جبل في وسط مدينة جيزان تطل على البحر الأحمر، وترتكز على قواعد زِيْدَ في ضخامتها حديثاً، ويتخلل الأبراج وجدرانها العديد من الفتحات المستخدمة للأغراض العسكرية، إلى جانب المتاريس الجنوبية والغربية التي أُضيفت لتكون خطوطا أولية دفاعية لبنائها المرتفع عن سطح البحر بنحو 250 متراً.(واس)