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تسبب متغيرا فيروس كورونا الاخيران «دلتا» و«أوميكرون» في زيادة الحالات في جميع أنحاء العالم. وهذا الوضع أعاد إلى الأذهان التساؤلات حول الاختلافات والتشابهات بين أعراض هذه الأمراض. وأوضح رئيس قسم الطوارئ في مستشفى جامعة أنقرة، الطبيب هاكان أوغوزتورك، الفرق بين أعراض المتحورين والانفلونزا الشتوية.

وأشار أوغوزتورك إلى أن الأعراض الشائعة للأنفلونزا هي السعال والتهاب الحلق والحمى وسيلان الأنف والضعف والصداع وآلام المفاصل وضيق التنفس، موضحاً أن العطس من الأعراض النادرة وأن فقدان حاسة الشم والتذوق نادر جداً.

وقال أوغوزتورك أن الأعراض الأكثر شيوعاً لمتغير «أوميكرون» هي السعال والتهاب الحلق والعطس وسيلان الأنف والضعف والصداع وآلام المفاصل وضيق التنفس.

وحول متغير دلتا أوضح أن السعال والتهاب الحلق والحمى والضعف والصداع وآلام المفاصل وضيق التنفس من الأعراض الشائعة له، فيما يعتبر العطس وسيلان الأنف وفقدان حاسة الشم والتذوق من الأعراض النادرة.

وفي إشارة إلى أن أعراض متغيري فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية متشابهة للغاية، قال الطبيب التركي «أعراض جميع الأمراض الثلاثة متشابهة للغاية. لذلك، من المهم جداً إجراء اختبار PCR بمجرد ظهور الأعراض. ??خاصةً بعد انتشار متغير «أوميكرون» بسرعة كبيرة».

