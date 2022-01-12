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وجد علماء من جامعة «كينغز كوليدج» في لندن أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع عدد الخلايا التائية بسبب نزلات البرد أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا. وبدأت الدراسة في سبتمبر 2020، عندما لم يكن معظم سكان المملكة المتحدة قد أصيبوا بعد بفيروس كورونا ولم يتم تطعيمهم ضد فيروس «كورونا». ودرس العلماء 52 متطوعاً عاشوا مع شخص مصاب، خضع المشاركون لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل في اليومين الرابع والسابع بعد التعرض . وتم أخذ عينات الدم في غضون ستة أيام بعد ملامستها للمريض. أتاح ذلك للأخصائيين تحليل مستويات الخلايا التائية المتاحة، والتي تنتجها فيروسات كورونا الشائعة الأخرى التي تسبب نزلات البرد. ووجدت أن 26 متطوعاً لم يصابوا بالعدوى لديهم مستويات أعلى بكثير من هذه الخلايا التائية من بقية المشاركين في الدراسة الذين أصيبوا بالفعل.

