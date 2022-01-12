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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأول فندق للإبل في العالم في شيد بالمملكة العربية السعودية بسعة 120 غرفة، في حين تبلغ كلفة الليلة الواحدة 400 ريال (106 دولارات). ونشر نادي الإبل في المملكة مقطع الفيديو على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الجمعة، بتعليق قال فيه: «تطمن.. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل». وبين التقرير أن الفندق وعبر غرفة الـ120 «يقدم جميع الخدمات الفندقية، يخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخصا ما بين خدمة الغرف وعناية واهتمام وحماية أيضا.. الفندق تطمن هو الأول من نوعه على مستوى العالم يقدم وجبات ويقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام حتى بالشكل والمظهر العام وحتى الحليب يقدم ساخنا».