أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن خالد بن عبدالله آل ثاني سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.

إلى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب السابق عبدالرحمن المطيري.

هذا وقد أشاد سموه بأدائه لمسؤولياته بكل إخلاص وتفانٍ، معربا سموه عن شكره وتقديره له على ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه العزيز وذلك خلال فترة توليه منصبه الوزاري متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد.

