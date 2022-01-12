أول النهار

قدم سفير الكويت لدى غانا والمحال الى بوركينا فاسو محمد الخالدي اوراق اعتماده الى وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الافريقي والبوركينيين في الخارج حاديزاتو روزين سوري كوليبالي سفيرا غير مقيم للكويت لدى جمهورية بوركينا فاسو امس الثلاثاء.

وذكرت سفارة الكويت لدى جمهورية غانا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان السفير الخالدي قدم اوراق اعتماده بمقر وزارة الخارجية في العاصمة واغادوغو حيث نقل تحيات وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. احمد الناصر الى الوزيرة في جمهورية بوركينا فاسو.

