أول النهار

عقدت في العاصمة القبرصية نيقوسيا جلسة المباحثات الثنائية الرسمية بين الكويت وجمهورية قبرص الصديقة حيث ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر يرافقه وفد من كبار المسؤولين في حين ترأس الجانب القبرصي منها وزير الخارجية نيكوس كريستودوليدس.

وتم خلال المباحثات استعراض مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين والتعبير المشترك عن الاعتزاز بمسيرتها في الذكرى الـ61 على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واستذكار أبرز محطاتها وتنامي مسيرتها في مختلف المجالات والتأكيد على تعزيزها وتطويرها على جميع الصعد والمستويات. كما تم خلال الجلسة مناقشة أطر تعزيز التعاون المشترك تجاه احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحوراته والتشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية في هذا الإطار.

وتم أيضا خلال الجلسة تبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أبرز التحديات التي تشهدها وتواجهها المنطقة.

وعقب جلسة المباحثات قام الوزيران بالتوقيع على مذكرتي تفاهم هما مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص على مستوى وزيري خارجية البلدين.

أما المذكرة الثانية فقد وقعها الناصر ووزير النقل والاتصالات والعمل بجمهورية قبرص بشأن منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد غير المشروع ونقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بما يعكس مدى عزم البلدين الصديقين في تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وعقد مؤتمر صحافي مشترك بين الوزيرين في ختام أعمال جلسة المباحثات الرسمية تضمن جوانب التعاون القائمة بين البلدين الصديقين.

