أول النهار

برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس شؤون الأوقاف عيسى الكندري تنظم الأمانة العامة للأوقاف مسابقة الكويت الدولية الخامسة لتأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي.

وقال صقر السجاري نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على المسابقة أن الأمانة العامة للأوقاف ممثلة بإدارة المعلومات والتوثيق (مكتبة علوم الوقف) تعلن انطلاق مسابقة الكويت الدولية الخامسة لتأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والعمل التطوعي في دورتها الخامسة خلال الفترة من 5/1/2022 إلى 7/4/2022 سعيا إلى تقديم كل ما من شأنه تطور وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا، ولكون أن أطفال اليوم هم شباب وعماد المستقبل، وأن تعزيز مفهوم الوقف والعمل الخيري والتطوعي عند هذه الفئة في مختلف المجتمعات منذ الصغر هو بداية الطريق لبناء الثقافة الوقفية اللازمة للنهوض بالمجتمع.

وأكد السجاري أن الأمانة تسعى لإيجاد قنوات ووسائل تربوية شيقة لخدمة هذا الهدف، ولطالما كانت قصص الأطفال الأسرع والأكبر تأثيرا بين مختلف الوسائل التربوية المستخدمة لترسيخ القيم والمفاهيم، وظلت وسيلة تعليمية مهمة في تنمية مهارات الطفل كالقراءة والاستماع والفهم والاستيعاب، فضلا عن كونها وسيلة للترفيه وإدخال السرور والبهجة على الطفل من خلال أحداثها المثيرة، ووسيلة لتنمية بعض المهارات الأخرى كالقدرة على التخيل، كما أنها تعدل سلوكه وتنمي اتجاهاته الوجدانية نحو الفضائل والأخلاق.

وبيّن السجاري أن المشاركة في المسابقة ستكون مفتوحة لعموم الجمهور في داخل الكويت وخارجها بشكل عام، ونعني في المقام الأول فئة الشباب من الطلاب والطالبات، والمؤلفين (المحترف والهاوي) والعاملين في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي، ورواد العمل الخيري والتطوعي، والمؤسسات العامة والأهلية والمجتمعية والقطاع الخاص للتشجيع على التأليف والإبداع في هذا المجال من أجل الحصول على مخرجات قصصية تتمتع بعلو المستوى ومهنية المعالجة كوسيلة تخاطب مؤثرة وموضوعها لهذه الدورة مماثل للدورتين السابقتين حيث تفتح باب الخيال بالنسبة للمؤلف وتشترط أن تكون في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي بأسلوب أدبي غير مباشر وبعيد عن الوعظ والأسلوب التعليمي التقريري.

