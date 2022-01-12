الأولى

قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ان ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تعدان التزاما دوليا، ولكنهما تطبقان بقانون وليس بقرار من الوزير، موضحاً ان الضرائب ليست اولوية للاصلاح الاقتصادي.

وأكد الرشيد في بيان على صفحته الشخصية بـتويتر، اهمية قانون الدين العام، مبينا انه ضروري لتمويل عجز الموازنة وذلك شريطة وجود خطة اقتصادية في هذا الشأن، كاشفا في الوقت ذاته عن ان الوزارة تعمل حاليا على اعداد تلك الخطة.

وأكد الرشيد في بيانه انه اقسم على الذود عن مصالح الشعب وأمواله، معتبرا ان هذا القسم هو خارطة طريق سوف يسير عليها وان كان وحيدا.

وأضاف الرشيد رسالتي، لمن استشعر الخطر من خطواتنا تجاهه، التلاعب بالألفاظ ومحاولة ارهابنا اعلاميا لن تثنينا عن تنفيذ رغبة القيادة السياسية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد وهي اولى خطوات الاصلاح الاقتصادي.