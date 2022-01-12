الأولى

باتت جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم في حكم المنتهية دون بدايتها اثر اقتصار اعلان الحكومة حضور جلسة الخميس الخاصة غدا، فضلا عن تدارك عدد من النواب ذلك بتقديم طلب آخر لعقد جلسة خاصة اضافية الخميس ايضا.

وفي هذا الصدد تقدم النائب حسن جوهر و9 نواب بطلب جديد لعقد الجلسة الخاصة الثانية يناقش ويصوت فيها المجلس على تقارير اللجان المختصة بشأن الحقوق المدنية للبدون وقانون جديد لصرف بدل نقدي عن اجازات موظفي الحكومة او الاحتفاظ بها لسنة لاحقة. وذلك في ظل وجود طلب سابق لمناقشة اربعة قوانين تتعلق بتولي الوظائف العامة وتكويت الوظائف وتعديل قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن، وتعديل بعض احكام قانون الاعلام المرئي والمسموع وتعديل بعض احكام قانون المطبوعات والنشر، ويليها تعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وفي هذا الشأن قال النائب صالح المطيري هناك تنسيق من قبل الأعضاء لاضافة بند الحقوق المدنية للبدون، بالاضافة لقانون بدل الاجازات للموظفين، وسوف تضاف لجلسة يوم الخميس. من جانب آخر لاقت الحكومة اشادات نيابية امس على اثر نهجها الجديد بالتجاوب مع المطالب الشعبية التي يحملها النواب عن المواطنين وفي مقدمتها ما يتصل بالقضية الاسكانية بالموافقة على تخصيص ارض جنوب القيروان للتوزيعات السكنية، وقرارات مجلس الوزراء لمواجهة تفشي الفيروس المتحور اوميكرون.

من جهتها احيطت اللجنة التعليمية في اجتماعها امس بموافقة وزارة التربية بقيام الموجه الفني بتقييم رئيس القسم للمواد الدراسية كرئيس مباشر ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، في خطوة اعتبرتها اللجنة ضرورية لضمان تعليم نوعي تستحقه الكويت.

كما اطلعت اللجنة على عزم وزارة التربية وجميع مؤسسات التعليم العالي بمواصلة طبيعة الدراسة بالفصل الثاني كما هو الحال بالفصل الأول مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

من جهته قال مقرر اللجنة التشريعية هشام الصالح ان من اهم المقترحات التي قدمناها ووافقت عليها اللجنة التشريعية امس الاول، رفع الدعم عن من يملك اكثر من منزلين وذلك لمحاربة مافيا العقار والحد من الارتفاع الجنوني في اسعار العقار، والموافقة على بدلات الاطباء والذي قدمناه أخيراً تقديراً منا لجهودهم.