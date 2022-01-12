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أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 4397 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 441999 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2473 حالات. وأكدت الوزارة شفاء 626حالة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 414867 حالة.

وذكرت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 15 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 24659 ووصل اجمالي عدد الحالات في اجنحة «كوفيد-19» الى 162.

وأضافت ان عدد المسحات التي تم اجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 37540، ليصبح مجموع الفحوصات 6273509، مشيرا الى ان نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11.7 في المئة.