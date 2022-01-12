الأولى

تفعيلا لقرارات مجلس الوزراء الرامية الى مواجهة تداعيات «كورونا» ومتحوراته تبدأ الدوائر الحكومية والخاصة اعتبارا من اليوم تقليص نسبة موظفيها المداومين لتظل في حدود الـ 50? المسموح بها من قبل السلطات الرسمية. وعمدت جهات حكومية عدة الى ان يكون دوام منتسبيها من 8 صباحا الى الواحدة بعد الظهر، بينما اختارت دوائر اخرى ان تبدأ اعمالها من 9 صباحا الى الثانية بعد الظهر. وفي كل الحالات اعتذرت الوزارات والمؤسسات الحكومية عن عدم استقبال مراجعيها الا بموعد الكتروني مسبق من مواقعها الرسمية او عبر منصة «متى» مستثنية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء كذلك اوقفت الدوائر الرسمية «بصمة» الحضور والانصراف، كما فعلت حالات الاعفاء وطبقت سياسة التدوير بين الموظفين.