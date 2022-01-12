الأولى

قررت وزارة الصحة استمرار دوام الاطباء والصيادلة والممرضين والوظائف الهندسية ونظم المعلومات بجميع تخصصاتهم في مباشرة عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية والصحية والادارات الفنية بالنظام الرسمي المقرر حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وفق جداول مراكز عملهم المتبعة.

وجاء في القرار ان يتم استمرار عمل الوظائف الادارية في كل مرافق الوزارة بنظام الدوام الرسمي على ألا تقل نسبة الحضور عن 75% من اجمالي القوى العاملة، وذلك وفقا لجداول تحددها الجهات المعنية بالتنسيق مع المستشفيات ورؤساء الرعاية وذلك لضمان استمرار تقديم كل الخدمات الصحية.

واوقفت الوزارة العمل بنظام البصمة على ان يتم اثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على الكشوف مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية.