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عواصم – الوكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن متحور «أوميكرون» قد يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا خلال شهرين فيما بدأت مستشفيات اميركية بالسماح لأفراد طواقمها الطبية المصابة بـ«كورونا» بالعمل اذا كانت اعراضهم خفيفة.

وفي تحذير جديد أكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كولغ أن التوقعات تشير إلى أن «أوميكرون» يصيب أكثر من 50% من سكان أوروبا خلال 8 أسابيع.

وحسب وكالة رويترز فقد شهدت أوروبا 7 ملايين إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في أول أسبوع من 2022.

ومنذ أيام قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف إن عدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد -19» في جميع أنحاء العالم، ارتفع بنسبة 71% خلال الأيام السبعة الماضية. فيما أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس «كورونا» الاثنين في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة بالعالم.

وبالرغم من ذلك فقد اتخذت مستشفيات في أنحاء الولايات المتحدة خطوة استثنائية، بالسماح للممرضات والعاملين المصابين بفيروس «كورونا» بمواصلة العمل في حال كانت الأعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض مطلقا. وأعلنت السلطات الصحية في كاليفورنيا أن موظفي المستشفى الذين ثبتت إصابتهم ولكن لم تظهر عليهم أعراض يمكنهم مواصلة العمل. بالمثل أبلغت بعض المستشفيات في ولايات رود آيلاند وأريزونا الموظفين أنه يمكنهم مواصلة العمل إذا لم تظهر عليهم أعراض أو كانت لديهم أعراض خفيفة فقط.

وتعاني الكثير من المستشفيات من تكدس المصابين بالتزامن مع نقص حاد في العاملين بسبب إصابة الكثيرين منهم بـ«كوفيد 19» في الوقت ذاته، يبدو أن متحور «أوميكرون» يسبب مرضا أخف ضررا من متحور «دلتا».