وطن النهار

أصدرت وزارة الصحة قراراً فيما يخص طبيعة عمل وزارة الصحة في الوقت الحالي، حيث يستمر الاطباء والصيادلة والممرضون والوظائف الهندسية ونظم المعلومات بكل تخصصاتهم التابعين للوزارة في مباشرة عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية والصحية والادارات الفنية بنظام بنظام الدوام الرسمي المقرر حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وفق جداول مراكز عملهم المتبعة.

وجاء في القرار ان يتم استمرار عمل الوظائف الادارية في كل مرافق الوزارة بنظام الدوام الرسمي على الا تقل نسبة الحضور عن 75% من اجمالي القوى العاملة وذلك وفقا لجداول تحددها الجهات المعنية «الوكلاء المساعدون - مديري المناطق الصحية وبالتنسيق مع المستشفيات ورؤساء الرعاية وذلك لضمان استمرار تقديم كل الخدمات الصحية واوقفت وزارة الصحة العمل بنظام البصمة على ان يتم اثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على الكشوف المعدة لذلك مع الالتزام بكل الاشتراطات الصحية.

