وطن النهار

أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد زبيد الله زبيدوف ان اعفاء الكويتيين من تأشيرات دخول بلاده دخل حيّز التنفيذ اعتبارا من اول يناير الحالي حيث يمكن للسائح الكويتي المكوث في طاجيكستان شهرا واحدا كما يحصل اي مقيم في الكويت على التاشيرة لدى وصوله الى المطار او «اونلاين».

ودعا زبيدوف في موتمر صحافي عقده في مقر السفارة السائحين للتوجه الى بلاده لقضاء عطلتهم والاستمتاع بالمناظر الخلابة، مطمئنا الجميع بان الوضع الصحي في بلاده مستقر ولا يستدعي القلق ولايشترط على القادمين سوى فحص الـ PCR قبل 72 ساعة من الوصول.

وقال: لقد قامت حكومة طاجيكستان أخيراً باطلاق هذه المبادرة اعفاء رعايا 52 دولة في العالم من تأشيرات الدخول الى الأراضي الطاجيكية.

و اوضح ان هذه المبادرة هي الأولى من نوعها منذ حصول طاجيكستان على استقلالها، اذ انه لأول مرة يتم اعفاء رعايا الدول خارج نطاق دول رابطة الدول المستقلة او دول الاتحاد السوفييتي السابق من التأشيرات.

واضاف: لقد ادرجت حكومة طاجيكستان بموجب قرارها المشار اليه الكويت الشقيقة في مصاف الدول التي يدخل رعاياها جمهورية طاجيكستان دون الحاجة الى التأشيرة المسبقة، وذلك من منطلق الديناميكية الايجابية التي تشهدها العلاقات المتميزة بين جمهورية طاجيكستان والكويت وحرص الحكومة الطاجيكية على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع الكويت الشقيقة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت الى ان مبادرة طاجيكستان بشأن اعفاء الكويتيين من التأشيرات من شأنها ان تسهم في تدفق اعداد السائحين والزائرين والمستثمرين من الكويت الى طاجيكستان.

واكد ان العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين تنبني على القواسم الروحية والحضارية المشتركة بين الشعبين الطاجيكي والكويتي وأواصر الأخوة القائمة بين الرئيس امام علي رحمان وأخيه سمو الامير الشيخ نواف الاحمد، معربا عن شكره العميق للقيادة الكويتية المتمثلة في سمو امير البلاد وولي عهده على دعم سموهما المتواصل لمسيرة علاقات التعاون بين طاجيكستان والكويت،

ورحب بالمستثمرين الكويتيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في بلاده والتي تشمل قطاعات عدة منها الزراعة وصناعة الالمنيوم والمياه والطاقة الكهرومائية وغيرها من المجالات التي تدر ارباحا على المستثمرين، لافتا الى ان بلاده بصدد اصدار تشريعات جديدة لتقديم تسهيلات افضل للمستثمرين وحماية رؤوس الأموال والتمتع باعفاءات من الضرائب لمدة خمس سنوات، اضافة الى تيسير دخول وخروج اموال المستثمرين دون اي عوائق.

وفي اطار العلاقات بين الكويت وطاجيكستان، اكد انها جيدة على المستوى السياسي مستدركا وان كنت غير راض على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين حيث انه اقل من مستوى الطموح وسنعمل خلال الفترة المقبلة وبعد انقشاع جائحة «كورونا» وتيسير رحلات مباشرة بين البلدين اول مايو، على زيادة حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين .

ولفت الى تعزيز التعاون بين البلدين من خلال الصندوق الكويتي للتنمية بموجب قروض ميسرة لاقامة مشاريع البنية التحتية بالتعاون مع بعض الصناديق الخليجية الأخرى، مثمنا دور الكويت في تقديم المساعدات والقروض لبلاده .

