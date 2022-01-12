وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء تسجيل 4397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 441999 حالة.

وقال المتحدث باسم «الصحة» د. عبدالله السند لـ«كونا» إنه تم تسجيل 626 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 414867 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93?9 في المئة.وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة 2473 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 15 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 24659 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 162.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 37540 ليصبح مجموع الفحوصات 6273509، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11?7 في المئة.

