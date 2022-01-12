وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم اطلاق وزارة الصحة اولى خدماتها الالكترونية عبر التطبيق من خلال 4 خدمات جديدة ستكون متاحة للمستخدمين. وأوضح كاظم في تصريح صحافي ان الخدمات الالكترونية الجديدة تتمثل في تجديد الترخيص الطبي وترجمة الترخيص الطبي وتغيير المسمى الوظيفي للكوادر الطبية علاوة على شهادة حسن سير وسلوك خاصة بالكوادر الطبية ويمكن التقديم عليها مباشرة عبر التطبيق. وأكد المضي في رقمنة الخدمات وتحقيق خطوات مهمة نحو عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في الكويت عبر هذه الخدمات الجديدة التي تتم اضافتها عبر (سهل) والتي يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية تحميله من المتاجر الرقمية لتنفيذ معاملاتهم الحكومية في اي وقت على مدار الساعة. يذكر ان (سهل) تطبيق حكومي موحد اطلق منتصف سبتمبر الماضي ويهدف الى تعزيز كفاءة وسرعة انجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم الكترونيا.

