وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد استقبال المراجعين في مراكز الخدمة، مشيرة الى انه لن يتم استقبال اي من المراجعين دون الحصول على موعد مسبق من خلال موقع وزارة الداخلية او تطبيق «سهل» او منصة «متي»، ماعدا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، انه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وحماية للمنظومة الصحية في البلاد وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.

وأعلنت الادارة العامة لمراكز الخدمة عن مواعيد العمل خلال المرحلة الراهنة لكل مراكزها على مستوى البلاد حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا والفترة المسائية من الـ 3 عصرآ حتى الـ 7 مساء، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء، مؤكدة انه لن يتم استقبال اي من المراجعين دون الحصول على موعد مسبق من خلال موقع وزارة الداخلية او تطبيق (سهل) او منصة (متي)، ماعدا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

